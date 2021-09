Rúben Semedo está a contas com um novo caso na justiça.Uma jovem de 17 anos acusa-o de, com um outro indivíduo, a ter violado, aproveitando-se do facto de ela estar um pouco alcoolizada.O futebolista português nega a violação e diz que o que a jovem quer é dinheiro. Pode ser verdade, mas devia ter pensado nisto antes de tudo ter acontecido.