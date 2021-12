Maria Malveiro, condenada a 25 anos de prisão, suicidou-se na cadeia. Não me surpreende. Analisando as declarações prestadas no processo, o seu comportamento antes, durante e depois do crime, a instabilidade emocional que revelava, mesmo em termos de relações amorosas, a sua tenra idade e a quadra que vivemos, este resultado não surpreende.