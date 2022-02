A Comissão de Transparência da Assembleia da República aprovou por unanimidade o levantamento da imunidade do ex-ministro e atual deputado Eduardo Cabrita, para ser constituído arguido e interrogado no processo-crime referente ao atropelamento mortal de um trabalhador na A6. Para o processo estar completo fica a faltar apenas a aprovação da Comissão Permanente do Parlamento.