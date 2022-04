Um relatório sobre Direitos Humanos, do Departamento de Estado norte-americano, faz acusações sobre violações desses direitos em mais de 200 países. Sobre Portugal, faz menção ao uso excessivo de força pela polícia e a maus-tratos e outras formas de abusos por guardas prisionais.



Aponta ainda as deficientes condições da maioria das prisões, o que viola os direitos dos detidos, precisando que existem várias sobrelotadas e com condições sanitárias muito deficientes.









