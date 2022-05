A entrevista ao diretor da Unidade Nacional de Combate ao Crime Informático, Carlos Cabreiro, foi elucidativa. No espaço de dois anos, o número de crimes informáticos, que era já elevado, duplicou.



Para além das pessoas individuais, que viam a sua privacidade exposta nas redes sociais, do diverso tipo de burlas com recurso à Internet, fomos confrontados com ataques cibernéticos a importantes instituições de Estado, desde ministérios a hospitais, de forças policiais a empresas públicas, bem como a privadas, como SIC e Expresso, Vodafone, entre outras.









Ver comentários