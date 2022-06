A defesa de Ricardo Salgado saiu em defesa do cliente, admitindo a culpa e logo a condenação em tribunal, na derrocada do BES, mas quer a pena suspensa. Alega com o débil estado de saúde de Salgado e diz que a dignidade humana não pode ser beliscada por pressões mediáticas.



Quanto a pressões mediáticas, ao longo dos diversos processos que envolvem Ricardo Salgado, a defesa tem usado o espaço mediático como ninguém.









