Uma mulher com 33 anos, mãe de dois filhos e que trabalha numa associação de apoio a crianças e idosos, escondeu uma gravidez. Veio a ter o bebé em casa e, de manhã, no caminho para o trabalho, deitou-o no lixo, dentro de um saco de plástico. Mais tarde, como as hemorragias não paravam, procurou ajuda, sendo encaminhada para o hospital, onde terá confessado os factos.









