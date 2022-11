Finalmente, depois de um longo período de hibernação, eis que a Unidade Nacional de Combate à Corrupção da Polícia Judiciária parece estar de volta.



Bem precisa o País e bem precisamos todos nós. Nesta fase da nossa história coletiva, em que parece estarmos a sair de uma pandemia, mas a entrar numa crise sem fim à vista, amedrontados por uma guerra, que apesar de estar a ocorrer muito longe de nós, produz efeitos económicos que nos entram diariamente em casa, com uma inflação como há quase um século não existia, e com os muitos milhares de milhões do PRR para distribuir, dinheiro que se destina a modernizar e alavancar a economia nacional, se estes fundos não forem devidamente fiscalizados, vai ser um fartar à vilanagem.









Ver comentários