No final do ano de 2022, ocorreram dois acidentes de viação de que resultaram duas vítimas mortais. No primeiro, na A2, perto de Alcácer do Sal, a viatura conduzida pela cantora Claudisabel foi abalroada, tendo como resultado a morte imediata da cantora. O condutor que conduzia a viatura que abalroou a da cantora terá acusado 1,9 g/l de álcool no sangue.









Ver comentários