No decurso de uma diligência processual, a PSP de Setúbal deparou-se com um caso de miséria humana. Um casal vivia com três filhos numa situação de profunda indigência. Segundo a PSP, as três crianças encontravam-se num estado de insalubridade, gravíssimas faltas de higiene, uma das crianças tinha um hematoma na cara, e outra um avançado estado febril.









