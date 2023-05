O país acordou com o DCIAP e a Autoridade Tributária a fazerem centenas de buscas no âmbito de um esquema de fraude fiscal envolvendo transferências de jogadores de futebol. Houve buscas nos Estádios do Dragão, Luz e Alvalade, entre outros, bem como em casas de empresários e de jogadores. As buscas visam negócios de vendas de jogadores, entre 2015 e 2020.









