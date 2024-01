P ercebo a insatisfação dos elementos das forças policiais, bem como os motivos que os levam a protestar e a exigir melhor condições remuneratórias. Durante anos, as Polícias foram os parentes pobres dos quadros do Estado. As exigências são enormes, as incompatibilidades totais e os respetivos estatutos remuneratórios são muito baixos.









Ver comentários