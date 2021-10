As declarações de Luís Filipe Vieira (LFV), prestadas pouco depois de ter exercido o seu direito de voto, nas últimas eleições do Benfica, causaram grande animação e impacto no seio desportivo.Quanto ao facto de ele se considerar inocente e de afirmar que nunca "roubou" o Benfica e que vai limpar o seu nome e o da sua família, confesso que não fiquei surpreendido e espero pelo final do processo-crime;