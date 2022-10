Não percebi a demora em suspender de funções o treinador da equipa de futebol feminino do Famalicão. A partir do momento em que foram públicas as SMS trocadas entre ele e algumas das suas jogadoras, não havia qualquer tipo de condições para ele continuar no lugar. Podem até as SMS não vir a ter um conteúdo suscetível de enquadrar um qualquer crime, mas são por si só reveladoras de uma profunda falta de ética e de moral, por parte de um líder, para com aquelas que lidera.









