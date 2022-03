O espaço mediático é nestes últimos 15 dias dominado pela guerra que a Rússia declarou à Ucrânia. Com a dimensão da catástrofe humanitária que dali decorre, bem como os custos económicos e sociais que todos estamos já a sentir, o foco das notícias não podia ser outro. Por isso, quase não tiveram repercussão as últimas decisões do Tribunal da Relação de Lisboa, a anular decisões tomadas pelo Juiz Ivo Rosa.