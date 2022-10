Têm sido dias negros para a Igreja Portuguesa. Todos desconfiávamos daquilo que se passava, e até a reação da Igreja não surpreende. A regra é a negação, o silêncio, o apoio ao abusador e a ostracização da vítima. Foi assim no Funchal com o Padre Frederico, no convento em Famalicão, na Guarda com o padre Luís, foi o nada fazer do Cardeal Clemente e do Bispo Ornelas.









Ver comentários