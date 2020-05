Crianças sem direitos

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 22.05.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 22.05.2020 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Nos últimos dias, muitas foram as notícias sobre a violência infligida a crianças, desde as ofensas à integridade física, passando pelos abusos sexuais e acabando em homicídio. Mais do que procurar culpados, esta realidade tem de nos obrigar a olhar com olhos de ver para a realidade das crianças em Portugal. A morte da pequena Valentina não pode ficar na espuma dos dias, pois, caso isso aconteça, foi apenas mais uma morte violenta ...