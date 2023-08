Na última semana, ocorreram dois casos, em que pessoas com problemas de saúde mental, esquizofrenia, mataram os seus cuidadores. No primeiro caso, um jovem de 25 anos terá assassinado o pai à facada, ficando no local à espera da Polícia, e no segundo, um homem de 47 anos, matou também com uma faca, o irmão, tendo sido dominado pelos vizinhos.









