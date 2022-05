O presumível autor da morte do adepto portista Igor Silva é um jovem de 19 anos. Não trabalha, não lhe são conhecidos estudos e é uma espécie de funcionário da claque Super Dragões.



A vítima tinha 26 anos e também não lhe é conhecida ocupação, nem estudos. Agora, o CM veio dizer-nos que na rixa ocorrida no dia da morte de Igor, no cimo do contentor dos Super Dragões, estavam Gonçalo, o filho de Fernando Madureira, líder da claque, jovem com 19 anos, a irmã, ainda mais nova, e o namorado desta, com a mesma idade.









Ver comentários