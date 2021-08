O indeferimento do recurso apresentado pelos dois portugueses suspeitos de terem violado duas jovens em Gijón, Espanha, era a decisão esperada, como esperado será o indeferimento do recurso anunciado para o Tribunal Provincial.Sendo eles portugueses e suspeitos de um crime grave, cometido num país estrangeiro, logicamente que existe o perigo de fuga, bem como o alarme social. Mas a decisão era esperada porque a juíza a baseou no resultado da perícia médico-legal feita às duas jovens. A partir do momento em que aparentemente essa perícia indica que apresentam lesões vaginais, compatíveis com sexo forçado, existindo ADN de apenas dois dos quatro portugueses, era quase certo que iriam ficar em prisão preventiva. As decisões tomadas pela justiça espanhola neste caso não são diferentes daquelas que certamente teriam sido tomadas em Portugal, num caso idêntico, não tendo nada a ver com a nacionalidade dos intervenientes ou das vítimas. O crime em causa é grave - violação – e causa enorme alarme social, pelo que tudo aquilo que aconteceu era aquilo que seria de esperar. Diz-nos também que não adianta fazer proclamações públicas, pois isso influencia muito pouco os tribunais.