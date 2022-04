Escola e família

Arranca hoje pelas 15h00, no Museu do Fado, em Lisboa, a iniciativa do Correio da Manhã ‘Mais Escola, Melhor Família’. Meritória, pretende agitar as consciências, levando a sociedade em geral a pensar no fenómeno da violência em contexto escolar.



O lema, de alguma forma, aponta já alguns caminhos: uma das soluções, provavelmente, é envolver cada vez mais as famílias na Escola, interagindo com elas, procurando unir sinergias, e, em conjunto, encontrar um processo educativo mais envolvente e mais forte para as nossas crianças, se possível longe da violência.









