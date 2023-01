Os últimos dias têm sido muito difíceis para o Governo de António Costa, em particular, e para a classe política, em geral, com escândalos que dinamitam toda a sua credibilidade. Mais do que a denúncia de crimes, é a denúncia de comportamentos e decisões incompreensíveis para a população, como se houvesse uma casta a quem todo o tipo de benefícios é permitido.









