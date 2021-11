Esta semana, dezenas de pessoas ligadas ao futebol - dirigentes, empresários, SAD, advogados e empresas do mais diverso tipo - foram alvo de buscas. As suspeitas são as mesmas de sempre; as comissões cobradas e, alegadamente, divididas em banquetes de milhões por toda esta gente.Impõe-se de uma vez por todas que estas investigações tenham uma conclusão, um fim, para que não fiquem anátemas sobre ninguém.