Voltaram os incêndios de verão. A tragédia anunciada chegou. A seca extrema, as altas temperaturas, a baixa humidade e algum vento transformaram o país num espaço altamente inflamável, com incêndios brutais que rapidamente se transformam em incêndios com poucas possibilidades de combate.



Se até ao momento não existem vítimas mortais, há que agradecer aos bombeiros, que têm direcionado os meios existentes para a defesa de pessoas e bens.









