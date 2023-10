Os protestos de jovens ambientalistas em defesa do clima têm-se intensificado. Passaram à ação e ao protesto de rua. Nos últimos dias assistimos a quatro ações de dimensão pública, o ataque ao ministro do ambiente, o ataque com tinta ocorrido na FIL onde decorria uma conferência sobre aviação, e, nos últimos dias, cortaram o trânsito na segunda circular e no dia seguinte na rua de São Bento.









