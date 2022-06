Se perguntarem às mães de todos os presos se os filhos são inocentes ou culpados, a resposta é quase unânime: Inocentes. E os poucos que forem culpados, que cometeram o crime, fizeram-no porque foram provocados. Se o veredicto condenado ou inocente dependesse das mães, as cadeias estavam vazias. Por isso não fiquei surpreendido com as declarações das mães de Renato Gonçalves, para quem marido e filho são inocentes ou foram provocados, nem com as da mãe de Igor, para quem o filho era um bom menino.









Ver comentários