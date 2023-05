No âmbito de mais uma operação à escala europeia, foi detido em Portugal mais um elemento de máfia Italiana, a ‘Ndrangheta, organização que opera essencialmente do tráfico de droga, armas, e branqueamento de capitais. Este braço da máfia italiana tinha ligações diretas com o Primeiro Comando da Capital (PCC), com quem cooperava na área do tráfico de droga.









Ver comentários