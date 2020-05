Mais crime

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 29.05.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 29.05.2020 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Temos assistido nos últimos dias a um aumento considerável da criminalidade. E tem aumentado a criminalidade urbana e grupal, na qual a característica que mais importa destacar é o aumento do grau de confronto com as Polícias.Nas últimas semanas, têm sido várias as situações em que pequenas altercações à ordem pública, assim que a Polícia chega, transformam-se rapidamente em violentos ...