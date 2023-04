Com os resultados dos testes de ADN, chegou ao fim o caso Julia Wandelt e com o resultado expectável: ela não é Maddie McCann. Frise-se que, com base em todos os elementos conhecidos, este era o único resultado possível. Não existia a mínima hipótese de Julia ser Maddie. Expectável foi a decisão da detetive/vidente, a americana Fia Johansson, que quase desde o início passou a assessorar Júlia, e que mal foram conhecidos os resultados de ADN imediatamente colocou um ponto final na relação e a devolveu à Polónia.









