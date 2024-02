O despacho sobre as medidas de coação aplicadas no âmbito da operação pretoriano, é algo que todos deviam ler, para perceber o que está em jogo no Porto. Aquilo que ali está plasmado, não tem só a ver com a cultura de violência, arrogância e impunidade, que se vive no interior das claques dos principais clubes portugueses, onde os seus dirigentes e membros, acham que podem tudo e que estão acima da lei.









