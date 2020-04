Novo crime

Os amigos do alheio estão a regressar. Nas primeiras semanas do Estado de Emergência ficámos todos confinados às nossas casas, inclusive os criminosos. O crime baixou para valores históricos. Mas à medida que o tempo foi passando, fomos criando novas rotinas, familiarizando-nos com diversas plataformas informáticas e nomes como Skype, Zoom e Teams.



O mesmo se passou com os criminosos. Dirigiram a sua atenção para outros ...

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 24.04.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento