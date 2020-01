O crime de Bragança

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 17.01.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 17.01.2020 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Continua a discussão estéril sobre a morte do jovem Luís Giovani em Bragança, no sentido de se saber o crime teve ou não motivação racista. É público que tudo terá começado por uma questão relacionada com uma rapariga, nada apontando para racismo ou xenofobia. Um crime comum, com um motivo fútil.O que devíamos estar a discutir, tendo em conta a recente decisão do TEDH no caso Meco,... < br />