As consequências sociais e políticas da Operação “Influencer” são imprevisíveis. Ninguém de bom senso pode estar contente com o estado da arte. O despacho do juiz de instrução, mais do que descredibilizar a investigação do Ministério Público, foi uma machadada na confiança dos cidadãos na justiça. Nenhuma sociedade sobrevive sem confiança na justiça.









Ver comentários