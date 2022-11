Com a democratização da internet, as tentativas de burla estão ali ao virar da esquina e se não estivermos atentos, todos podemos cair. Uma das principais burlas é a das cartas do príncipe da Nigéria, que versam assim: “Olá. Meu nome é John Bright, príncipe herdeiro da monarquia Tulu, da Nigéria. Escrevo-lhe este email pois tenho uma conta bloqueada no Banco B, na sede em Lisboa com milhões de euros.









Ver comentários