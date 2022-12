País de tolos

Somos um país de gente inteligente, um país desenvolvido, culto, mas estranho.



Todos sentimos a crise social e económica que estamos a viver. Somos diariamente confrontados com uma inflação que paulatinamente vai devorando os nossos salários, os aumentos dos juros que estão a colocar os portugueses à beira de um ataque de nervos com a possibilidade de poderem perder as suas casas, o custo da habitação, a incapacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde, o aumento da criminalidade juvenil, as razões para mais uma remodelação do Governo, entre muitos outros problemas.









