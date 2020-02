Perfeita loucura

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 21.02.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 21.02.2020 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

O processo Rosa Grilo tem sido um compêndio quer do ponto vista da investigação criminal, quer do ponto de vista penal. Esta semana, num truque de ilusionismo, eis que a equipa de defesa da arguida tira um coelho da cartola; conseguiu descobrir um projétil na banheira da principal casa de banho da residência onde vivia Rosa Grilo.A coisa cheirou logo a uma manobra desesperada, pois Rosa Grilo viveu ali quase dois meses depois da morte do marido, e deve ...