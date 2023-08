PJ e paz pública

A cidade de Guimarães foi assolada nos últimos dias com várias denúncias de mulheres violadas, o que levou a que o sentimento de insegurança grassasse naquela cidade e que muitas mulheres tivessem medo de sair à noite, com medo de poderem vir a ser as próximas vítimas. Num curto período de tempo, a PJ montou um dispositivo no terreno, e muito possivelmente centrando a sua ação numa forte componente de análise de informação, uma vez que ainda não dispõe de uma “Bola de Cristal” que lhe identifique os agressores, tendo também em conta outros abusadores sexuais naquela zona, rapidamente identificou Pedro Marques, de 33 anos, natural de Guimarães, como sendo o suspeito da última tentativa de violação.









