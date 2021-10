Com a fuga de João Rendeiro à justiça, tudo se questiona, desde a Lei ao governo. Até os comentadores do regime, que durante anos vociferaram contra o excesso de prisão preventiva aplicada pelos juízes que agora criticam, vieram agora mostrar-se surpreendidos. Os mesmos que criticaram a preventiva de Sócrates, ou as prisões de Vieira, Rangel e outros, que acusaram a justiça de prender para investigar, tornaram-se justicialistas e acham uma vergonha Rendeiro não ter sido preso.