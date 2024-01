Portugal sofre um novo abalo político. Depois da ‘Operação Influencer’, que levou à demissão do Governo de António Costa e à dissolução da Assembleia da República, eis que da Madeira vem novo temporal. A PJ e o DCIAP levaram a cabo uma operação, já com três detenções, uma delas a do Presidente da Câmara Municipal do Funchal, vários arguidos, sendo que um dos suspeitos principais será Miguel Albuquerque, o Presidente do Governo Regional, que foi buscado e terá escapado para já a maiores “chatices” devido às imunidades inerentes ao cargo.









