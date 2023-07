Joana está detida, porque mandou matar o amante. Contratou um brasileiro e um africano, a quem encomendou o homicídio. Terá confessado a autoria moral do crime. O que parece divergir entre Joana e a investigação centra-se no móbil, na motivação do crime. Para a investigação, o amante começou a ser ambicioso e queria ser mais que amante, promoção que Joana não queria.









Ver comentários