A Academia do Sporting nasceu de um sonho pioneiro e construiu-se sem ajudas, ao contrário do que, posteriormente, a concorrência fez.



Tem produzido campeões, bolas de ouro, craques e sobretudo homens.



São 20 anos ímpares que traçam a excelência do projeto e orgulham os adeptos.



Dirigida para canalizar jogadores para a equipa principal, tem por objeto mais formar do que ganhar, daí que muitos jovens joguem no escalão acima, para ganhar endurance.









