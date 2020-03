Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 16.03.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 16.03.2020 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Estava preparado para verberar, nesta coluna, a histeria que se tinha apossado do Porto, Benfica, apaniguados e satélites, neste final de campeonato, lançando-se anátema de suspeição sobre tudo o que apita, sejam jogos próprios, de rivais e de terceiros com quem hão de vir a jogar.Era minha intenção dizer que, para além do deficit de fair-play, infelizmente habitual nestes intervenientes, este ambiente carregado tinha ...