Sem seguro

Está tudo a postos para a reprise, tão desejada pelos amantes do futebol.A DGS já estabeleceu as regras, os protocolos estão acordados, envolvendo a Liga, o Sindicato dos Jogadores e excluindo as birras de última hora do costume. Os estádios do nosso contentamento irão ser definidos, por forma a que aquilo que todos ansiamos se concretize, ou seja, que a bola volte a rolar.