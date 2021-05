Guardem espaço. Foram as palavras que Rúben Amorim deixou escritas, no livro de honra do Mundo Sporting, quando o visitou, logo após ter assinado pelo clube.

A premonitoriedade destas palavras dá que pensar. Indicia que por detrás de um discurso ameno de descomprometimento, esteve sempre a ambição que deixou expressa no livro do museu.