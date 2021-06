Rafael Camacho, Gelson Dala, Carlos Mané e Chico Geraldes eram grandes esperanças do futuro no Sporting. A lotaria dos treinadores e as contingências dos resultados levaram a que a fé esmorecesse, e fossem cedidos ao Rio Ave, para poder jogar e evoluir numa equipa que praticava habitualmente bom futebol.A sorte em Vila do Conde foi incerta esta época e levou o Rio Ave, de um pé na Liga Europa, de onde saiu com brilho, às agruras da despromoç...