Dois homens e um destino

Poder-se-á dizer que Vieira e Berardo têm muita coisa em comum. São ambos benfiquistas, de origens modestas e fizeram-se a pulso. Mas o traço identitário mais marcado ressaltou na atitude que tiveram perante a Comissão Parlamentar de Inquérito. Confrontados com os milhões que ficaram a dever à banca, assumiram uma postura de arrogância perante o país, denunciando falhas de caráter, que indignaram a generalidade das pessoas. Não sei se foi essa atitude que precipitou as investigações judiciais e os processos que se vão seguir. Sem pôr em causa a presunção de inocência e o seu direito à defesa, o país, esse, já fez um juízo ético-moral sobre eles e, convenhamos, não é abonatório.O que mais surpreende é que sendo tão argutos, não tenham tido a clarividência de perceber que as coisas tinham mudado e que os respaldos que os protegiam já eram história. Ambos preferiram ser exemplo triste da crise de valores em que vivemos.