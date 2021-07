Esta história do interesse do investidor americano John Textor na SAD do Benfica está mal contada. Ponho de lado a estranheza que causa uma operação deste impacto ser desenvolvida à socapa, sem o natural envolvimento da administração da sociedade.

A questão é esta: porque quereria Textor uma percentagem tão significativa de ações, pagando por elas um preço muito superior ao seu valor de mercado? Mais, Textor nunca explicou o seu projeto. Parece que o seu interesse era, como Martim Moniz, pôr um pé na porta.