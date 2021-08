Terminaram os Jogos Olímpicos de Verão e Portugal, em matéria de medalhas e no contexto europeu, situou-se no lugar do costume.Atrás de todos, apenas à frente da Irlanda e do Luxemburgo. Portugal nunca teve uma dimensão olímpica assinalável, fruto de circunstâncias diversas. Há, contudo, países mais pequenos do que Portugal que têm melhor desempenho, fruto de estratégias em modalidades-alvo, que normalmente compensam.