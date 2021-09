Depois do abalo telúrico que foi a ameaça da criação da Superliga Europeia, a UEFA vê-se a braços com um novo desafio fraturante.Desta vez é a ideia, que ganha raízes a nível da FIFA, de fazer um Mundial de futebol de dois em dois anos e que recebeu acolhimento muito favorável, aquando do último congresso daquela instituição.