José Mourinho foi dos treinadores mais brilhantes que alguma vez conheci. Muitos recordam os seus sucessos à frente do Chelsea, mas aquilo que ele fez naquela equipa de trintões do Inter, levando-os a ganhar o Scudetto e a Champions, foi simplesmente magistral.Depois da glória, Mourinho encetou, desde há anos, uma prolongada travessia do deserto, acumulando insucessos no regresso ao Chelsea, no Manchester United, no Tottenham e agora na Roma.